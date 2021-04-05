РИАМО - 5 апр. Компания «БТ СВАП» получила разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного механосборочного цеха площадью 4,9 тыс. кв. м, работы велись в рамках третьего этапа создания инжинирингово-производственного комплекса «СВАП-ЦЕНТР» в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмсоковья.

ООО «БТ СВАП» - производственное объединение, специализирующееся на разработке и внедрении инновационных решений в промышленном производстве и строительстве топливно-энергетического комплекса, химической промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. Компания участвует в крупнейших отраслевых проектах России и стран СНГ.

«Общий объем инвестиций в третий и последующие этапы создания инжинирингово-производственного комплекса составит 450 млн рублей. Планируется, что по завершению проекта работой в компании будет обеспечено до 300 жителей региона», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.​