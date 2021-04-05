РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 апр. Представители новосибирского метрополитена посетили Метровагонмаш (МВМ, входит в состав ТМХ) и ознакомились с производственной деятельностью предприятия, сообщает отдел по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО Метровагонмаш.

Делегация во главе с начальником метрополитена Аркадием Чмыхайло осмотрела основные производственные цеха и готовую продукцию завода – вагоны метро нового поколения серии 81-775/776/777 (в модификации для Московского метрополитена «Москва 2020»).

Гости предприятия увидели на практике работу сборочных линий, обеспечивающих сбалансированный выпуск продукции согласно производственному такту по принципу конвейерной сборки, организацию логистических потоков и управляемых поставок комплектации, современный уровень технологического оснащения, применение цифровых решений.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для Новосибирского метрополитена и Метровагонмаша.