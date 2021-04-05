РИАМО - 5 апр. Срабатывание пожарной сигнализации произошло в административном здании на улице Нагатинской в Москве, тревога оказалась ложной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о срабатывании поступило в 14:25. Здание располагается на Нагатинской улице. Сведений о пострадавших не поступало.

«После проверки здания признаков возгорания нет», - говорится в сообщении.

Ранее пожар площадью более 200 кв. м произошел в строительном городке в столичном районе Хорошево-Мневники.