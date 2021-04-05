РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. В Люберцах с 9 по 14 апреля пройдут соревнования по боксу памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова, в них поучаствуют 15 спортсменов городского округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Городской округ Люберцы на открытых соревнованиях по боксу памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова представят 15 воспитанников комплексной спортивной школы олимпийского резерва в возрасте 13-14 лет. Всего в соревнованиях поучаствуют 165 юных боксеров из Москвы, Московской, Курской, Ивановской областей, Якутии, Дагестана и других регионов России», - сказал Ружицкий.

Спортсмены, занявшие 1 место, получат путевку для участия в первенстве России 2021 года среди юношей 13-14 лет от Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». Обладателей серебряных и бронзовых медалей наградят медалями и дипломами. Также для призеров подготовлены специальные призы - «За лучшую технику», «За волю к победе», «За самый красивый бой».