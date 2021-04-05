РИАМО - 5 апр. Контроль за оплатой проезда в общественном транспорте Подмосковья усилили с понедельника и до конца апреля в трех городских округах, где зафиксировали худшую статистику оплаты, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В неделю планируется проверять работу транспорта в одном городском округе. Ежедневно будет инспектироваться около 200-300 автобусов в муниципалитете, а каждое транспортное средство в муниципалитете проверят не менее 2 раз. Инспекторы также усилят контроль за безбилетным проездом в отношении пассажиров», - говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья напоминают, что в каждом автобусе перевозчик обязан принимать к оплате банковскую карту. Если не работает терминал или не принимают карты, то пассажир имеет право ехать бесплатно. Информационная наклейка об этом должна быть в каждом автобусе. За ее отсутствие предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц размером от 30 до 100 тыс. рублей.

Проверки оплаты проезда в штатном режиме ведутся в Подмосковье ежедневно. Контролеры проверяют не только наличие проездного, но и законность использования льготного проезда.

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