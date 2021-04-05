РИАМО - 5 апр. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему баллотироваться на пост главы государства еще два раза подряд, сообщает Газета.ru.

Документ приводит в соответствие законодательство о выборах с поправками в Конституцию. Согласно новой редакции, президентом России может быть гражданин не моложе 35 лет. Кроме того, кандидат должен жить в стране не меньше 25 лет.

Это требование не применимо к гражданам России, которые ранее имели гражданство страны, принятой в состав России, а также постоянно живущих в этом регионе.

Еще документ проясняет положения о президентских сроках. Теперь конституционное положение, запрещающее занимать должность президента два раза подряд, не может применяться к человеку, занимавшему должность главы государства на момент вступления в силу поправок.