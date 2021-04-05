РИАМО - 5 апр. Ночные репетиции парада Победы на Красной площади в этом году пройдут 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция – 7 мая, сообщает Nation News.

«Перед репетицией механики-водители «пешим по-машинному» отработают слаженность действий подразделений во время выезда на главную площадь страны.

Проблем с подготовкой к параду Победы в настоящий момент нет отмечают.

Парад традиционно пройдет в Москве 9 мая. Ранее сообщалось, что в нем примут участие более 12 тыс. человек личного состава министерства обороны РФ. Из техники в этом году запланировано участие 190 наземных машин и 76 воздушных. Среди них 35 образцов новинок и модернизированной техники.

В прошлом году из-за распространения коронавируса массовых мероприятий 9 мая в столице не проводили.