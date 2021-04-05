РИАМО - 5 апр. Уникальный проект благоустройства «Исцеляющие сады» планируют завершить на территории международного медицинского кластера (ММК) в Сколкове в 2022 году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Сегодня на территории медкластера в Сколкове реализуется уникальный проект благоустройства – «Исцеляющие сады», в рамках которого будет создано современное рекреационное пространство, сфокусированное на активации органов чувств человека: зрения, обоняния, слуха, осязания. По сути, это такой же объект здравоохранения, как и сами клиники», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сады будут помогать в лечении и восстановлении пациентов, укреплении иммунитета, а также способствовать снижению стресса и улучшению общего психоэмоционального состояния.

Чтобы не пересекаться с сервисными и транспортными потоками парковая зона будет находиться в центре медкластера. Все сады соединят между собой, а также продлят пешеходные, беговые и велосипедные маршруты медкластера и инноцентра «Сколково».

По словам начальника отдела контроля реализации концепции ММК и проектирования объектов Алексея Семенкова, сейчас идет реализация первой очереди благоустройства на территории района D1 медкластера – «Малый сад», «Лес с ручьем» и «Овальная площадь». Эти работы планируют завершить до 30 июля 2021 г. Сейчас завершаются основные строительно-монтажные работы по этим объектам, высажены деревья, монтируются пешеходные мостки, проложены инженерные коммуникации.

Во вторую очередь благоустройства войдет создание «Тактильных дорожек», где разнообразные тропинки имеют свою собственную геометрию, текстуру покрытия и проходят через различные виды растительности, «Лес медитаций» и «Поле Ворк-аут». За счет перегородок и геопластики тут будет обеспечена безопасность и приватность тренировок.

В рамках проекта ММК в Сколкове планируется строительство медицинских объектов общей площадью порядка 860 тыс. кв. м.

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