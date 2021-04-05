РИАМО - 5 апр. Девять автобусов «Мострансавто» большой вместимости перевезли свыше 100 детей, подростков и сопровождающих их лиц в оздоровительный лагерь в Клину, сообщает пресс-служба перевозчика.

В работе были задействованы автобусы из различных филиалов компании, каждый из которых перевез от пяти до 19 юных пассажиров из десяти городов Подмосковья, среди которых Жуковский, Долгопрудный, Ступино, Ивантеевка и Одинцово.

В транспортных средствах, оборудованных сиденьями с ремнями безопасности, спутниковыми навигационными системами и тахографами, на время работы в соответствии с государственными стандартами детских перевозок устанавливались желтые проблесковые маячки.

Автобусы, задействованные в перевозках, проходят регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния.

Перед выпуском на маршрут специалисты служб технического контроля проверяют системы ТС, влияющие на безопасность и комфорт перевозок. Кроме того, с водителями проводятся дополнительные инструктажи по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения. Во всех автобусах проводится обязательная дезинфекция.