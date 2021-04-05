РИАМО - 5 апр. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и оправдание нацизма, сообщает Газета.ru.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс. Согласно новому закону, оскорбление ветеранов и отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, будет наказываться сроком до 3 лет лишения свободы. А если преступление совершено в Сети, то нарушителю штраф грозит до 5 млн руб.

Публикация «выражающих явное неуважение к обществу сведений» о Дне Победы, осквернение символов воинской славы в интернете и в СМИ будет наказываться 5 годами лишения свободы.

Кроме того, второй документ вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет о наказании за такие правонарушения, если их совершили юридические лица.

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