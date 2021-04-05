РИАМО - 5 апр. На первом общегородском субботнике в подмосковном Реутове почти 2,5 тыс. жителей приводили территории общего пользования в порядок, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

3 апреля 200 сотрудников городских и 1244 иных организаций промывали дороги, тротуары, фасады домов и зданий, расчищали газоны и подметали территории. Особое внимание уделили сбору и вывозу снега, а также уборке на остановочных пунктах общественного транспорта. Еще к субботнику подключились почти тысяча горожан, которые наводили порядок на улицах и во дворах, в скверах и парках.

Кроме того, в работах по благоустройству было задействовано 63 единицы специализированной техники. Второй общегородской субботник состоится 10 апреля, принять участие в нем сможет любой желающий.

«Одна из главных весенних тем –это месячник по благоустройству территории городского округа и всего Подмосковья. За апрель мы должны привести в порядок общественные пространства и дворы – вывезти весь накопившийся за зиму мусор, облагородить детские и спортивные площадки, высадить новые деревья и кустарники, а также произвести ремонт ограждений и малых архитектурных форм», - сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

По итогам первого субботника с территорий города вывезено 160 кубометров мусора.