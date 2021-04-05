РИАМО - 5 апр. Новый детский сад на 200 мест планируют построить и ввести в эксплуатацию вблизи деревни Лопатино Ленинского городского округа в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение строительно-монтажных работ на строительство детского сада на 200 мест вблизи деревни Лопатино», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Помимо групповых помещений в детском саду сделают зал для музыкальных занятий, физкультурный зал и медблок.

На прилегающей территории поставят игровые и спортивные площадки. Строительство детского сада будет вестись за счет муниципального и регионального бюджетов.