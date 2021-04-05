РИАМО - 5 апр. В Щелковской гимназии №2 ликвидирована вторая смена, так как более 1 тыс. ребят перешли заниматься в новый корпус «Солнечный», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Старое здание находится в микрорайоне Заречный. Новый корпус открылся 1 сентября 2020 года. Там доступны гуманитарный, социально-экономический профили и кадетские классы. Более 70% выпускников гимназии поступили на бюджет в МГУ, ВШЭ, Военно-космическую академию, МГТУ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

«Мы стройку соцобъектов в Covid не останавливали. Все 50 школ, которые заложены в 2019-м, будут введены в срок. Дело в другом: Подмосковье растет, в год плюс 40 тыс. школьников, школ по-прежнему нужно много. Поэтому в ближайшие 3 года будем сдавать ежегодно еще по 30 школ», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, в регионе строительство ведется по новым стандартам, чтобы сдавать в эксплуатацию школу не за два года, а хотя бы за полтора.

«Возможности для этого есть. Новые стандарты стараемся внедрять и в самом образовании – ребята должны учиться в комфорте, получать хорошие знания, чтобы затем поступать в лучшие учебные заведения», – добавил губернатор.

В новом корпусе оборудованы столярная и слесарная мастерские. Ребята подарили губернатору скворечник, сделанный своими руками. Также работают кружки фитнеса, робототехники, иностранных языков, библиотека с IT-зоной. В школьной столовой регулярно проводится «Родительский контроль».

«Я уже не первый раз здесь бываю, заранее надо записаться на школьном портале. Хорошее это дело, мы контролируем и знаем, чем питаются наши дети, у меня ни разу не было нареканий. Дети довольны всегда, жалоб не было», – отметила мама двух учеников Марина Яновская.

При общении с жителями губернатор сообщил, что по их просьбе строительство школы в ЖК «Финский» начнется на год раньше запланированного срока.

«В этом году мы начнем строить школу, активная фаза будет в следующем году», – сказал Воробьев.

Всего в 2021 году в Московской области появится 39 новых школ. Три из них уже открылись в Королеве, Рузе и Люберцах.