РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. В подмосковных Люберцах 25 апреля пройдет «Чемпионат ползунков» от сообщества «Мама оффлайн», сообщает пресс-служба администрации округа.

Сообщество активных мам городского округа Люберцы «Мама оффлайн» приглашает родителей с малышами в возрасте от 6 месяцев до 2 лет принять участие в «Чемпионате ползунков».

Мероприятие состоится 25 апреля в «Taekwon-do center» по адресу: поселок Томилино, улица Хомякова, дом 20. Участников ждут подарки и сюрпризы, фотозона, игровая площадка и яркое шоу.

Подать заявку на участие можно, заполнив форму по ссылке: https://taplink.cc/mama.offline.