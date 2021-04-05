РИАМО - 5 апр. В Подмосковье 3 апреля прошли первые субботники в этом году, в них приняли участие около 87 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Представители коммунальных и дорожных служб совместно с неравнодушными жителями приводили территории в порядок после зимы. Всего в субботниках приняли участие порядка 87 тысяч человек, на уборку было направлено более 1,6 тысяч единиц техники», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На субботнике местные жители убирали мусор, ремонтировали лавочки и урны. Заборчики и ограждения покрасили свежей краской, ветки деревьев подровняли, сухостой убрали.

В парках и на общественных пространствах подмели более 2 млн кв. м территорий, помыли более 112 тыс. кв. м твердых покрытий, покрасили 2733 малых архитектурных форм и детских площадок, отремонтировали и покрасили 5,5 тыс. погонных метров ограждений, а также вывезли 1,5 кубометров мусора.

Во дворах подмели более 7,1 млн кв. м территорий, помыли более 709 тыс. кв. м твердых покрытий, отремонтировали и покрасили 2667 МАФов и детских площадок, покрасили около 59 тыс. погонных метров бортового камня, отреставрировали 2116 кв. м цоколей жилых домов, устранили 287 подтоплений, заделали ямы на 5,5 кв. м дорог.

Также в порядок приводили памятники ВОВ, объекты социальной инфраструктуры и торговли.

Из участников субботника 30 тыс. – сотрудники муниципальных организаций, 23 тыс. – сотрудники частных организаций и 31 тыс. человек – местные жители.

Также в рамках начала месячника благоустройства прошел торжественный смотр коммунальной техники.

Следующие субботники пройдут 10 и 17 апреля, а 24 числа состоится общеобластной субботник. В этом году уборка проходит под девизом «Весна – время перемен!».

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