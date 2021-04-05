РИАМО - 5 апр. РФ способна разработать альтернативу платежной системе SWIFT, что поможет защитить не только себя, но и другие страны от гегемонии США в сфере экономики, передает Федеральное агентство новостей.
SWIFT является международной системой передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тыс. крупных организаций в 200 странах. При этом Россия является одним из самых активных ее участников.
США же часто используют SWIFT в качестве рычага политического и экономического шантажа.
Он отметил, что сейчас можно говорить о создании альтернативы американской международной межбанковской системе передачи информации и совершения денежных операций.
Также экономист выразил уверенность, что в РФ появится альтернатива платежной системе SWIFT. Разрабатываться она будет при сотрудничестве с Ираном, Турцией, Азербайджаном и государствами, входящими в Евразийский экономический союз.
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