РИАМО - 5 апр. РФ способна разработать альтернативу платежной системе SWIFT, что поможет защитить не только себя, но и другие страны от гегемонии США в сфере экономики, передает Федеральное агентство новостей.

SWIFT является международной системой передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тыс. крупных организаций в 200 странах. При этом Россия является одним из самых активных ее участников.

США же часто используют SWIFT в качестве рычага политического и экономического шантажа.

«У нас уже есть платежная система «МИР». Она создавалась как ответ на угрозу секционного давления со стороны Запада. Вместе с отечественной системой создавалась инфраструктура для ее автономной работы без опоры на американские структуры», — сказал российский экономист Василий Колташов.

Он отметил, что сейчас можно говорить о создании альтернативы американской международной межбанковской системе передачи информации и совершения денежных операций.

Также экономист выразил уверенность, что в РФ появится альтернатива платежной системе SWIFT. Разрабатываться она будет при сотрудничестве с Ираном, Турцией, Азербайджаном и государствами, входящими в Евразийский экономический союз.