РИАМО - 5 апр. Появление новых платных парковочных мест в Замоскворечье позволит разгрузить места на улицах района, сообщила РИАМО депутат муниципального округа Замоскворечье Наталья Евлапова.

С 5 апреля в столице появились новые парковки для местных жителей, новые платные парковочные места. На некоторых улицах изменили тариф на парковку. При этом парковки для резидентов сделали на самых загруженных улицах. Сейчас таких парковок более 500. До конца года число мест для резидентов увеличится до 1 тысячи.

«Платная парковка нужна для того, чтобы жители могли припарковаться возле дома. У нас, в Замоскворечье, это насущная проблема, так как это центральный район, здесь живет около 60 тысяч человек и у многих есть машины», - сказала Евлапова.

Она выразила надежду, что повышение тарифа на платную парковку на таких улицах, как Озерковская набережная, Большой Татарский переулок, Татарская улица, позволит разгрузить места и освободить их для автомобилистов Замоскворечья, которые испытывают трудности с парковкой, в том числе по воскресеньям.

Евлапова добавила, что повышение тарифа даст возможность людям, которые приезжают в район, быстрее найти свободное место, что также поможет избежать ненужных штрафов за неправильную парковку.