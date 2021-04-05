РИАМО - 5 апр. Появление платных парковок на Вятской улице поможет автомобилистам быстрее находить свободные места, улица считается одной из самых загруженных, раньше автолюбители парковались там в два ряда, сообщил РИАМО депутат муниципального округа Савеловский в Москве Денис Олешкевич.

С 5 апреля в столице появились новые парковки для местных жителей, новые платные парковочные места. На некоторых улицах изменили тариф на парковку. При этом парковки для резидентов сделали на самых загруженных улицах. Сейчас таких парковок более 500. До конца года число мест для резидентов увеличится до 1 тысячи.

«На этой улице (Вятской - ред.) большая загруженность: днем тут практически невозможно найти свободное место. До того, как организовали цивилизованное парковочное пространство, до того, как в городе заработала служба эвакуации, автомобилисты парковались прямо на тротуаре в два ряда. Когда стали эвакуировать за неправильную парковку, стало полегче, но свободное место все равно практически невозможно найти, а это очень важно, потому что тут находятся МФЦ и другие социальные объекты», - сказал Олешкевич.

Он добавил, что, несмотря на регулирование цен на парковку, большинство водителей предпочитают парковаться во дворах бесплатно, а не на платной уличной парковке. Но сейчас не у всех домов в районе есть возможность установить шлагбаум.

«Если мест все равно не хватает, мы просим жителей обращаться в департамент транспорта (и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы – ред.), чтобы организовали места только для резидентов. Например, на Вятской улице сегодня сделали 25 таких мест», - добавил Олешкевич.