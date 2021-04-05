РИАМО - 5 апр. Появление платных парковок на Вятской улице поможет автомобилистам быстрее находить свободные места, улица считается одной из самых загруженных, раньше автолюбители парковались там в два ряда, сообщил РИАМО депутат муниципального округа Савеловский в Москве Денис Олешкевич.
С 5 апреля в столице появились новые парковки для местных жителей, новые платные парковочные места. На некоторых улицах изменили тариф на парковку. При этом парковки для резидентов сделали на самых загруженных улицах. Сейчас таких парковок более 500. До конца года число мест для резидентов увеличится до 1 тысячи.
Он добавил, что, несмотря на регулирование цен на парковку, большинство водителей предпочитают парковаться во дворах бесплатно, а не на платной уличной парковке. Но сейчас не у всех домов в районе есть возможность установить шлагбаум.
«Если мест все равно не хватает, мы просим жителей обращаться в департамент транспорта (и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы – ред.), чтобы организовали места только для резидентов. Например, на Вятской улице сегодня сделали 25 таких мест», - добавил Олешкевич.
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