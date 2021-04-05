РИАМО - 5 апр. В новом сезоне столичный Северный речной вокзал превратится в грандиозный курорт с ресторанами, столиками, бассейнами с подогревом, шезлонгами и стоянкой для катеров. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Северный речной вокзал — первый транспортный объект, который стал для жителей не только местом отправления в поездку, но и любимой локацией для отдыха всей семьей. Мы и дальше продолжим обустраивать нашу инфраструктуру так, чтобы в городе было больше мест для отдыха круглый год», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новые рестораны с верандами и столиками на улице откроются на причалах и в парке уже в июне. В павильонах, которые будут находиться на берегу реки, желающие смогут купить горячий напиток либо мороженое.

Зона отдыха с детскими и взрослыми бассейнами с подогревом, а также шезлонгами под зонтиками начнет работать в южной части набережной.

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