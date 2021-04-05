РИАМО - 5 апр. Научные сотрудники 39 предприятий и организаций России представили 115 докладов на заседании тематической секции Академических чтений по космонавтике имени академика Владимира Челомея в подмосковном Реутове. Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа, члена регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Станислава Каторова.

Общая тематика докладов — ракетные комплексы и ракетно-космические системы; проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания и эксплуатация.

Генеральный директор, генконструктор АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» Александр Леонов подчеркнул, что организация внесла весомый вклад в освоение космического пространства.

«Сегодня наше предприятие активно продолжает работы в области космоса. Прежде всего, это космические аппараты типа «Кондор-ФКА» с радиолокационной аппаратурой, которые находятся на достаточно продвинутой стадии создания. Продолжаются и более перспективные работы. Кроме того, мы занимаемся спутниками для решения задач министерства обороны, так что космическое направление не просто живет, но и активно развивается», — приводятся в сообщении слова Леонова.

Он также обратил внимание и на рост интереса к академическим чтениям, несмотря на пандемию. Количество докладов по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в полтора раза, возросло и число предприятий-участников.

В ходе пленарного заседания были зачитаны три доклада: о совместных работах и достижениях АО «ВПК «НПО машиностроения» и ЦНИИМАШ, о 60-летии кафедры «Аэрокосмические системы» МГТУ имени Н.Э. Баумана и о статистическом моделировании в борьбе со случайностью в вопросах обороны.

Затем академические чтения продолжили работу по четырем подсекциям: проектирование, конструкция и производство ракетно-космической техники; исследования в ракетно-космической технике; экспериментальная отработка, испытания и эксплуатация ракет и космических аппаратов; приборы, системы управления и технологии разработки в ракетно-космической технике. По результатам конференции традиционно будет выпущен сборник, который отправят всем участникам Секции 22.