РИАМО - 5 апр. Строительство жилого дома на 150 квартир началось в столичном районе Кузьминки в рамках реновации, работы планируют завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Объект строительства расположен на Волгоградском проспекте, вл. 155. Сейчас идут подготовительные работы – рабочие строят ограждения и временные дорогие.

Двухсекционный жилой дом с подземным паркингом и рассчитан на 150 квартир. Однокомнатных – 30, двухкомнатных – 90, трехкомнатных – 30. Общая площадь квартир составит более 8,7 тыс. кв. м.

Фасады здания облицуют керамическим кирпичом, на них установят корзины под кондиционеры. Лоджии остеклят.

В вестибюле жилой части оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.