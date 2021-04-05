РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 апр. В Мытищинском историко-художественном музее 11 апреля пройдет литературно-музыкальная композиция «Гагаринские орбиты», подготовленная поэтами и композиторами литературного объединения имени Дмитрия Кедрина, сообщается на сайте администрации горокруга.

Начало в 12:00. К этому мероприятию музей подготовил выставку «Покоренный космос». Работы заслуженного художника Российской Федерации, графика Анатолия Веселова (1942-2018) объединяют две знаковые для 2021 года темы - 60-летие первого полета человека в космос и Год науки и технологий, объявленный в России.

Художник работал в графике и живописи в жанрах портрета и фигуративной композиции. Тематика его произведений - быт народов России, история, мистика, космос, сюжеты на философско-религиозную тему.

В Мытищинском музее хранится уникальная коллекция подаренных космонавтами вещей, которые будут показаны на выставке. Среди предметов, которые можно будет увидеть - полетная книжка Геннадия Стрекалова, которая была с ним в шести космических полетах. Герой России, депутат Государственной думы, летчик-космонавт Максим Сураев подарил музею нашивки, которые побывали с ним в космосе.