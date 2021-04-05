РИАМО - 5 апр. Консультанта Госдумы Марию Артемову, которая пострадала в аварии с участием видеоблогера Эдварда Била, отключили от аппарата ИВЛ, но ее состояние пока не улучшилось, сообщает Федеральное агентство новостей.

Авария произошла днем 1 апреля на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. Бил на спорткаре Audi RS6 на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen. Ее госпитализировали.

О состоянии пострадавшей рассказал ее адвокат. Пострадавшая получила открытые переломы ног и внутренние разрывы органов. Она находится в состоянии медикаментозного сна. Пока медики не делают никаких прогнозов.

Юрист заявила о намерении обжаловать меру пресечения задержанного блогера, так как потерпевшими не признали ни Марию, ни ее супруга. Представители пранкера сообщили о готовности рассмотреть возмещение ущерба. Адвокат пострадавшей заявила, что готова принять компенсацию, так как для восстановления здоровья потребуются большие деньги.

Ранее в отношении блогера избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца. В отношении него также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».