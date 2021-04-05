РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. С 29 марта по 5 апреля автовладельцы городского округа Люберцы, чьи припаркованные машины мешали вывозу мусора с контейнерных площадок, заплатили 15 тысяч рублей штрафов. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по предотвращению парковок вблизи контейнерных площадок для осуществления вывоза мусора. С 29 марта по 5 апреля сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено пять постановлений на общую сумму 15 тысяч рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что сотрудники Госадмтехнадзора Московской области вынесли одно постановление на сумму 15 тысяч рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории. С помощью фиксаций фото-ловушек - два постановления на сумму две тысячи рублей за незаконный сброс мусора. Внештатные инспекторы составили три акта на сумму 25 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дворовых территорий.