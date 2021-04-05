РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. Люберецкие спортсмены завоевали четыре медали различного достоинства на турнире по тхэквондо «Кубок Пальмиры», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования с участием порядка тысячи спортсменов из разных городов России состоялись 3 и 4 апреля в Санкт-Петербурге.

Городской округ Люберцы на турнире «Кубок Пальмиры» представили воспитанники спортшколы Люберец. Евгения Назарова выиграла золото в категории «туль» и бронзу в категории «спарринг». Анастасия Манафова завоевала серебряные медали в категории «туль» и «спарринг».