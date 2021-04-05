РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. Жители Подольска смогут принять участие в ежегодной акции «Тотальный диктант» на семи площадках 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Тотальный диктант» — это ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. В текущем году она состоится 10 апреля в 14:00. Зарегистрироваться для участия можно на сайте - https://totaldict.ru/podolsk/--4742203485/.

В Подольске очный диктант пройдет по адресам: улица Комсомольская, 1, Московский областной колледж информации и технологий; улица Свердлова, 38, ДК «Октябрь», центральная библиотека; улица Революционный проспект, 32/34, библиотека №1 имени Павла Северного; проспект Юных ленинцев, 32, библиотека № 2; улица Молодежная, 9, библиотека № 12; микрорайон Климовск, проспект 50-летия Октября, 13, библиотека № 26; микрорайон Климовск, улица Ленина, 32, библиотека № 28.

Перед диктантом состоится премьера короткометражного фильма «Обещания» по сценарию автора текста «Тотального диктанта-2021» Дмитрия Глуховского. В нем расскажут историю, часть которой желающие и будут писать. В съемках фильма, который поставила Лана Влади, приняли участие Павел Деревянко, Диана Пожарская и Ирина Чериченко.

Написать «Тотальный диктант» можно онлайн на сайте акции или дома, после чего нужно будет сдать на проверку до 13 апреля. Узнать подробности можно по телефону: 8 (916) 927-97-67.