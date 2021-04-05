РИАМО - 5 апр. 50 кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью заработали в медучреждениях Подмосковья, в будущем их количество будет расти, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В кабинетах врач-кардиолог или терапевт, прошедшие спецподготовку, будут наблюдать за больными с самой сложной патологией.

«Осложнений можно избежать или заметно замедлить их наступление только при тщательном наблюдении медицинским специалистом. Поэтому врач корректирует схему лечения и приводит ее в соответствие с самыми современными рекомендациями», - сказала главный кардиолог министерства здравоохранения Московской области Мария Глезер.

Она добавила, что в регионе есть все препараты, которые необходимы для лечения пациентов с сердечной недостаточностью. При необходимости врач кабинета выпишет рецепт на получение льготных лекарств.

Направление на наблюдение пациента в кабинетах для пациентов с хронической сердечной недостаточностью будет выдавать лечащий врач-терапевт.

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