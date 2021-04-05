РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. Для детей в подмосковном Подольске проведут бесплатный мастер-класс по программированию 24 апреля, сообщается в группе «Парк «Дубрава» | Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Школа программирования «Алгоритмика» проводит набор на бесплатный мастер-класс по программированию на языке Scratch с 6 лет до 11 лет. На языке Python с 12 лет до 17лет. Мероприятие пройдет 24 апреля.

Занятия будут проходить в 13:00 – для детей в возрасте от 6 до 11 лет и в 14:00- для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: 8(925)154-20-76.