РИАМО - 5 апр. Подтопление образовалось из-за паводка реки Оки на региональных дорогах Белоомут – Слемские Борки и Дединово – Любичи – Ловцы городского округа Луховицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Для обеспечения безопасности на дорогах закрыто движение транспорта.

Кроме того, из-за перекрытия дороги Белоомут – Слемские Борки без подъездных путей осталось село Слемские Борки, на месте работают аварийные и спасательные службы.

Ранее региональное ГУ МЧС России предупредило о мощнейшем половодье в Подмосковье. Причиной этого стали обилие снега и затяжная весна. В зону подтопления, предварительно, могут попасть 158 населенных пунктов на территории 30 городских округов региона.