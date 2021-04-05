РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 апр. День донора пройдет в Королеве 7 апреля, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Сдать кровь можно с 8:00 до 11:00 в отделении переливания крови по улице Циолковского, дом №24 (здание родильного дома, левое крыло).

«В среду, 7 апреля, в Королеве в отделении переливания крови пройдет день донора. Приглашаем жителей города поучаствовать и, возможно, спасти чью-то жизнь», – сказал собеседник агентства.

Для сдачи крови необходима предварительная запись по телефону: 8(495)511-84-53. Запись ведется с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

Абсолютным противопоказанием для сдачи крови является наличие ВИЧ-инфекции, сифилиса, туберкулеза, вирусного гепатита, онкологии и болезней крови.

За 48 часов перед сдачей нельзя употреблять алкоголь, а накануне вечером – есть жирную пищу. С утра рекомендуется выпить сладкий чай с сухарями, сушками или хлебом, а также рекомендуется не курить за один час до процедуры.