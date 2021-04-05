РИАМО - 5 апр. Добиться двукратного снижения бедности в России можно раньше, чем в 2030 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое мнение высказал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он считает, что это может произойти в ближайшие годы.

«Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели», — отметил Кудрин в ходе заседания комитета по контролю и регламенту в Госдуме.

По словам председателя, снижению бедности в России способствует господдержка. В том числе, выплаты для семей с детьми возрастом от 3 до 7 лет.

Как будут выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет по новым правилам>>