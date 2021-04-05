РИАМО - 5 апр. Снег и мороз вернутся в Москву на текущей неделе, может выпасть почти половина месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погода начнет портиться 7 апреля. Будет облачно, усилится ветер. 8 апреля дождь сменится мокрым снегом, который может сохраниться на земле до утра 9 апреля.

Может выпасть до 20 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы. На дорогах появятся лужи, на которых по утрам будет образовываться лед. Поэтому тем автолюбителям, которые поменяли зимнюю резину на летнюю, следует быть особенно осторожными.

Ненастье продлится по 9 апреля. На выходных погода вновь будет теплой и солнечной.

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