РИАМО - 5 апр. Изменения, внесенные в закон о «дачной амнистии», вопросы пожарной безопасности, экологии и многие другие темы обсудили на семинаре-совещании с председателями СНТ и старостами деревень Ленинского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Совещание прошло при участии заместителя министра имущественных отношений Московской области Юрия Лаврякова, временно исполняющего полномочия главы муниципалитета Дмитрия Абаренова и исполнительного директора Союза дачников Подмосковья Федора Мезенцева.

«С этого года мы возрождаем институт сельских старост. В Ленинском округе 54 населенных пункта. Наряду с депутатами старостам предстоит представлять интересы большого количества наших жителей. Ведь именно они лучше других знают о проблемах и пожеланиях людей», - сказал Абаренов.

Перед началом мероприятия был организован прием специалистов профильных служб, где участники мероприятия могли получить ответы и разъяснения по имеющимся проблемам. Наиболее волнующими оказались темы газификации и водоснабжения СНТ, вывоз мусора, дорожно-транспортные вопросы и оформление земельных участков.