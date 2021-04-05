РИАМО - 5 апр. В Москве заканчивают очередной этап реконструкции Московской консерватории, в первом учебном корпусе отреставрировали четвертый и пятый этажи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Реставрация и реконструкция учебных корпусов Московской государственной консерватории ведутся за счет средств федерального бюджета.

«На сегодняшний день в первом учебном корпусе выполнены работы и переданы в эксплуатацию учебные помещения на четвертом и пятом этажах. Сейчас ведется отделка на первом, втором и третьем этажах здания, начата пусконаладка внутренних инженерных систем. В третьем учебном корпусе ведется устройство внутренних инженерных систем и отделка учебных классов, устройство лестниц, фасадные работы», — отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Работы по реконструкции в Московской консерватории идут с 2011 года. За это время отреставрировали Большой, Малый и Рахманиновский залы консерватории, учебный корпус с Белым залом и уличный корпус.