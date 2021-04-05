РИАМО - 5 апр. В столице к открытию навигации начали готовить коммунальный флот, в который входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба – коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы», – сказал Бирюков.

Он добавил, что с открытием навигации суда каждый день собирают мусор с водной поверхности, занимаются ликвидацией загрязнений и уборкой илового осадка со дна реки в местах водовыпусков.

Бирюков отметил, что на текущий момент ведется подготовка коммунального флота к открытию сезона, а именно — проверка технического состояния судов, ремонтные работы – при необходимости. В двигательных установках, согласно регламенту, меняют жидкости и расходные материалы.

Работы по межнавигационному ремонту и подготовке судов, по словам заместителя мэра, завершатся до конца апреля.

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