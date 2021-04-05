РИАМО - 5 апр. В Москве и Подмосковье 6 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве предупреждение будет действовать с 11:00 до 18:00 6 апреля, а в Подмосковье – с 8:00 до 19:00 этого же дня.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен в Тамбовской, Смоленской, Ивановской, Воронежской, Владимирской областях.

Ранее синоптики сообщали, что полное исчезновение снежного покрова ожидается в Москве к 13 апреля. К середине апреля по ночам воздух не будет остывать ниже плюс 3-8 градусов, в дневные часы в среднем можно рассчитывать на плюс 13-18 градусов.

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