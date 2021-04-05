РИАМО - 5 апр. Флагманский центр «Мои документы» открыли в ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве, площадь нового МФЦ составляет около 2,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Также в Москве работают пять окружных флагманских офисов «Мои документы»: в ЦАО (ТРЦ «Афимолл Сити»), ЮЗАО (ТРЦ «Спектр»), ЮАО (ТРЦ Columbus), ВАО (ТРЦ «Щелковский») и ЮВАО (ТЦ «Город»).

«Формат флагманских МФЦ оказался востребованным москвичами. Гражданам удобно оформлять документы в просторных и комфортных центрах, расположенных рядом с метро и предоставляющих множество дополнительных услуг и полезных сервисов», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии.

Флагманский МФЦ расположен рядом со станциями метро «Войковская» и МЦК «Балтийская», а также на главной магистрали севера столицы.

Площадь нового МФЦ оставляет около 2,5 тыс. кв. м. В штате работают 56 специалистов. Планировка помещения напоминает двухпалубный корабль, поэтому для украшений используются морские мотивы. Отделка выполнена в едином стиле для таких офисов.

В зоне ожидания можно посмотреть постоянную выставку «Москва – с заботой об истории» с рассказом об истории строительства города.

Для клиентов ежедневно с 10:00 до 22:00 работает 61 окно приема. Помимо 270 стандартных услуг МФЦ, флагманский центр САО оказывает дополнительные. Например, здесь можно зарегистрировать транспортное средство, оформить водительское удостоверение в день обращения, зарегистрировать право на недвижимое имущество и получить другие услуги.

Сейчас в столице работают 133 центра «Мои документы», включая шесть флагманов и дворец госуслуг на ВДНХ. 15 пунктов открыли в новой Москве. Из 270 предоставляемых госуслуг 98% доступны всем жителям Москвы, независимо от прописки.