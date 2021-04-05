РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. В подмосковных Люберцах 11 апреля проведут для юнармейцев мастер-класс по боксу памяти бойца ММА Алана Хадзиева, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель РОО «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«11 апреля в 13:00 в фитнес-клубе Avrora fitness в Люберцах в рамках проекта «Тренировка с чемпионом» РОО «РосМолСпорт Московской области» пройдет мастер-класс по боксу для юнармейцев округа, посвященный памяти двукратного чемпиона мира по ММА, лидера РОО «РосМолСпорт Московской области» Алана Хадзиева», - сказал Агаджанян.

Памятное спортивное мероприятие проведет победитель и призер международных турниров по боксу, КМС по боксу, почетный лидер РОО «РосМолСпорт Московской области» Алексей Фролов. Во время мастер-класса по боксу спортсмен познакомит юнармейцев с основными ударами и стойками этого популярного контактного вида спорта.

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации Люберец, фитнес- клуба Avrora fitness и «Юнармии» округа.

Двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев погиб в марте в Осетии. Хадзиев постоянно жил в Люберцах, участвовал в проектах РОО «РосМолСпорт Московской области» по популяризации здорового образа жизни.