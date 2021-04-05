РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. Юные воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу «Спартак» городского округа Люберцы стали обладателями титула чемпионов Московской области сезона 2020-2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Команда спортшколы «Спартак» Люберец под руководством тренера Юрия Гамбурга получила чемпионский титул в сезоне 2020-2021 года. Ребята стали лучшими на чемпионате и первенстве Московской области по баскетболу среди юношей 2010 года рождения.

Финальный этап соревнований проходил в Химках 3 и 4 апреля. В полуфинале команда Люберец одержали победу над командой из Мытищ со счетом 37:30. В финале они нанесли поражение баскетболистам из Павловского Посада со счетом 45:41.