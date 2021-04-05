РИАМО - 5 апр. Чтобы суп был вкуснее, бульон для него нужно делать с мясом на кости, при этом лучше варить мясо в закрытой посуде, сообщила РИАМО специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Екатерина Чердакова.
5 апреля отмечается Международный день супа.
Она отметила, что мясо необходимо варить в закрытой посуде, солить его стоит за десять минут до окончания варки.
«Многие дети очень любят куриный суп «со звездочками». Если вы решили приготовить куриный суп для малышей, выбирайте полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания», - отметила Чердакова.
Она подчеркнула, что на таких продуктах будет присутствовать специальная маркировка - «для детского питания» или «предназначено для питания детей».
Эксперт отметила, что при приготовлении супов стоит исключить жарку овощей.
«Вместо обжаривания припустите овощи в небольшом количестве бульона с добавлением масла. Припускание, в отличие от жарки, не обладает раздражающими свойствами и подходит как для детского, так и диетического питания» - подчеркнула эксперт.
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