РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 апр. Спортсменка Валерия Комарова из Котельников завоевала бронзовую медаль на турнире по дзюдо, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Подольске в минувшие выходные состоялся VI Открытый турнир по дзюдо. В соревнованиях приняли участие 363 спортсмена из разных регионов Российской Федерации.

От Котельников выступила спортсменка спортшколы «Котельники» Валерия Комарова. По результатам турнира спортсменка стала обладательницей бронзовой медали.

Тренером спортсменки является Ирина Матейчук.