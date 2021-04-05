РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. На первенстве Московской области по спортивному ориентированию юные жители Люберец завоевали второе и третье места, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первенство Московской области «Кремлевский спринт» прошло 4 апреля в Коломне, в них поучаствовали более 700 спортсменов из Московской области, Тулы, Рязани, Калуги, в том числе 50 - из Люберец.

Среди девочек в младшей возрастной группе спортсменка из Люберец Екатерина Пискулова заняла второе место. Среди мальчиков в этой группе третье место - у Елисея Некрасова.

Вслед за детьми на старт вышли родители юных спортсменов. В частности, Максим Некрасов впервые принял участие в соревнованиях в возрастной группе до 45 лет и обыграл своих более опытных соперников.