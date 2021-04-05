РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. В микрорайоне Львовский Подольска приступили к сносу двух расселенных аварийных домов на улице Красная, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Львовском начался снос расселенных домов. Согласно муниципальному контракту на выполнение работ по сносу жилых домов по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Львовский, улица Красная, дома 65 и 6/63, начаты работы по сносу здания (сооружения).

Целью выполнения работ по техническому заданию является снос (разборка) жилых домов и санитарная очистка земельных участков с последующим вывозом строительного мусора.