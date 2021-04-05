РИАМО - 5 апр. Сезон проката самокатов стартовал в Москве, в этом году к услугам жителей столицы будет доступно не менее 10 тыс. электросамокатов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Парковки электросамокатов отмечены в приложении «Московский транспорт». Его можно скачать в AppStore, GooglePlay и AppGallery.

«Сегодня в столичном кикшеринге семь операторов и 5 тыс. электросамокатов. В этом году мы планируем и дальше развивать экологичный городской транспорт. Правительство Москвы будет поддерживать сервисы аренды электросамокатов, предоставив им субсидии на дальнейшее развитие», — сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В прошлом году в столице совершили больше 2 млн поездок на самокате.

Прокат велосипедов для курьеров и волонтеров останется бесплатным до окончания действия ограничительных мер, установленных указом мэра Москвы Сергея Собянина.​