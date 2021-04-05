РИАМО - 5 апр. Специалисты «Мособлгаза» поверили газовые счетчики у 4 тыс. жителей Подмосковья с начала текущего года, это нужно для корректного учета потребления, сообщает пресс-служба компании.

Счетчики изнашиваются и данные учета поступают некорректно, поэтому их нужно иногда настраивать. Жителей Подмосковья просят делать это своевременно – это позволит избежать переплат с обеих сторон.

«В соответствии с действующим законодательством, использование счетчика с истекшим сроком поверки для расчетов за газ не допускается. В случае несвоевременной поверки прибора учета размер платы за газ рассчитывается с учетом нормативов потребления, без учета фактически израсходованного газа», - говорится в сообщении.

Возобновление учета по прибору продолжится только после его замены.

Узнать срок поверки своего прибора можно в личном кабинете клиента «Мособлгаза», либо по телефону горячей линии 8 (800) 200-24-09, назвав номер лицевого счета. Если срок пришел, то нужно оставить заявку и согласовать время.