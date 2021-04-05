РИАМО - 5 апр. Динамические дорожные знаки тестируют на российских дорогах, они призваны ограничить скорость водителей в сложных погодных условиях и тем самым снизить аварийность, сообщается на сайте Autonews.

Автолюбители начнут снижать скорость после внедрение электронных динамических дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости» и автоматического контроля за соблюдением требований посредством камер. Такого мнения придерживается компания «Технологии распознавания», которая специализируется на разработке дорожных камер и ПО.

Новые знаки будут корректировать информацию об ограничениях скорости. Таким образом, хорошая погода позволит водителям двигаться со скоростью 110 км/ч, а плохая — заставит снижать ее до 90 км/ч. При игнорировании знаков водителей будут штрафовать.



Для фиксации нарушений будет использоваться три камеры. Они будут контролировать подъезд машины к арке с информационным табло, делать ее фото и замерять скорость, на снимке окажется и знак переменной информации. Одна камера будет стоять в 30-50 м от рамки с целью проверить езду водителя после арки с положенным ограничением.



Представитель компании Сергей Кусов отметил, что в будущем интерактивные знаки представят собой часть интеллектуальной транспортной системы и будут работать на дорогах городов.

Автомобильный эксперт и разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман сказал, что если знак общего ограничения скорости – 110 км/час и отличается от показаний динамического знака на более чем 20 км/час, нужно проводить последовательную установку нескольких переменных знаков с целью ступенчатого сброса скорости. Эти требования содержит ГОСТ по правилам применения дорожных знаков.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» и координатора движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов отметил, что каждый, кто ездил по дорогам зимой, понимает, что в снегопад нужно ехать медленнее – весь МКАД в метель едет 40 км/час, а знаки висят 100 км/час, водители могут и сами решить снизить скорость на основании опыта и ПДД.

На текущий момент водителю о необходимости притормозить напоминают стационарные дорожные знаки, их сопровождают таблички с изображением грозовых туч. Так, на магистрали с допустимой скоростью 90 км/ч могут быть установлены знаки, которые рекомендуют ехать в сильный дождь не более 70 км/ч. Превышение рекомендуемой скорости согласно ПДД не карается, однако отказ от того, чтобы притормозить, может привести к ДТП.

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