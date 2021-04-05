РИАМО - 5 апр. Около 2 миллионов учеников, преподавателей и родителей присоединились к интерактивному уроку «Яндекса» о работе беспилотного транспорта, сообщает пресс-служба образовательной инициативы «Яндекса».

Занятия прошли в школах и онлайн с 10 марта по 2 апреля в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

«Эксперты «Яндекса» подготовили урок для школьников 1-11 классов, на котором они рассказали, что происходит «под капотом» беспилотного автомобиля. Занятие состояло из видеороликов с объяснениями и тренажеров для закрепления знаний. На примере реальных данных ученики разбирались, как машина определяет свое местоположение, предсказывает поведение других участников движения и строит оптимальный маршрут», - говорится в сообщении.

Материалы адаптированы для школьников разного возраста – задания отличаются уровнями сложности и детализации. Старшеклассники также познакомились с основными профессиями, задействованными в разработке автономного транспорта. Доли участников распределились следующим образом: версию для начальной школы выбрали 39%, для средней – 32%, для старших классов – 29%. Учителя могли воспользоваться методическими рекомендациями, чтобы провести занятие в классе.

Эти уроки стали доступны для 85 регионов. Самыми активными регионами по количеству прохождений урока стали Москва и Подмосковье, Белгородская, Самарская, Омская, Челябинская и Пензенская области, а также Пермский, Краснодарский и Ставропольский края. Специалисты «Яндекса» помогли провести занятия в Дагестане, Республике Марий Эл, Белгородской и Ростовской областях.

«Яндекс принимает участие в «Уроке цифры» уже во второй раз. Каждый год мы стараемся подобрать актуальную тему, и нам кажется, что в этом году мы не ошиблись: беспилотный транспорт сегодня развивается очень быстро», – отметила генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

Материалы урока – видео с теорией и тренажеры для закрепления знаний – останутся на сайте проекта. Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».