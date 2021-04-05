РИАМО - 5 апр. Двух медведей, которые жили на участке мытищинского стрелка Владимира Барданова, передадут в крестьянско-фермерское хозяйство в Калужской области, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

В конце марта в поселке Вешки Московской области в Мытищах Барданов открыл стрельбу по силовикам при попытке обыска. На территории коттеджа, в которым жил мужчина, был обнаружен домашний зоопарк, в котором содержались два медведя, два крокодила, два енота и барсук.

«Двум медведям мы нашли уже хозяев. Крестьянско-фермерское хозяйство в Калужской области выразило желание этих медведей принять. У них есть подходящие условия для содержания. Судьба остальных - енота, барсука и рептилий - будет решаться в дальнейшем», - сказала Радионова в ходе пресс-конференции.

Она уточнила, что рептилии содержались в стеклянном барьере без специально оборудованного места, то есть без искусственного водоема.

«По результатам нашего выезда мы увидели необходимость изъятия», - добавила Радионова.

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