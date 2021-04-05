РИАМО - 5 апр. Компания «РГ-Девелопмент» начала строительство первого жилого дома в рамках договора о комплексном развитии территории бывшей промзоны № 41 «Октябрьское поле» на северо-западе мегаполиса, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Строители провели работы по ограждению стройплощадки и устройству на территории бытовых помещений, пункта мойки колес, временных дорог, мест для складирования, а также по сносу существующих зданий и сооружений. Активно выполняются работы по устройству шпунтового ограждения подземной части с одновременной разработкой котлована», – сказала генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

Завершить строительные работы планируется в IV квартале следующего года. Новостройка рассчитана на 312 квартир, суммарная площадь которых составит порядка 20 тысяч кв. м. В доме были запроектированы подземный паркинг на 61 машино-место и поликлиника. Разрешение на строительство объекта выдано в конце декабря прошлого года, а заключение о соответствии – в феврале.

Новостройка станет частью строящегося жилого квартала «Октябрьское поле». Инвестор «РГ-Девелопмент» уже ввел там шесть жилых корпусов и два детсада. Дальнейшая реализация проекта будет вестись согласно договору о комплексном развитии территорий.

Инвестор планирует завершить стройку до 2024 года, срок реализации договора рассчитан на шесть лет.

Договор о КРТ «Октябрьское поле» представляет собой первый документ такого рода, который был заключен между московским правительством и девелопером.​

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