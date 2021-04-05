РИАМО - 5 апр. Московское областное УФАС признало жалобу ООО «Чечрентгентех» на действия комиссии по осуществлению закупок МУП Солнечногорска «Административное управление» и местного учреждения «Закупки» обоснованной и предписало устранить нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе аукциона компании должны были торговаться за выполнение комплексной уборки помещений администрации городского округа в 2021 году.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно признал заявку общества несоответствующей требованиям документации об аукционе», - сообщает пресс-служба.

Учреждению и комиссии вынесли предписание об устранении нарушений.